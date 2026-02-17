Іспанія ініціює розслідування щодо X, Meta та TikTok через матеріали, створені штучним інтелектом

Уряд Іспанії розпорядився прокурорам розслідувати платформи соціальних мереж X, Meta та TikTok за ймовірне поширення матеріалів, створених штучним інтелектом, про сексуальне насильство над дітьми, заявив у вівторок прем’єр-міністр Педро Санчес.

Він анонсував, що уряд звернеться до прокуратури з проханням «розслідувати злочини, які X, Meta та TikTok можуть скоювати, створюючи та поширюючи дитячу порнографію за допомогою свого штучного інтелекту».

«Ці платформи підривають психічне здоров'я, гідність та права наших дітей. Держава не може цього допустити. Безкарність цих гігантів має закінчитися», – написав Санчес у соцмережі X.

Наразі коментарів від X, Meta та TikTok не було.

Як нагадує агенція Reuters, раніше цього місяця Санчес оголосив про кілька заходів, спрямованих на обмеження онлайн-насильства та захист дітей, включаючи запропоновану заборону доступу до платформ соціальних мереж для осіб віком до 16 років.

У листопаді Санчес заявив, що парламент Іспанії розслідуватиме діяльність Meta на предмет можливих порушень конфіденційності користувачів Facebook та Instagram.



