Ізраїль атакував об'єкти «Хамасу» в Смузі Гази

Ізраїльська авіація вранці 2 лютого атакувала у Смузі Гази військові об'єкти радикального руху «Хамас».

За словами військових, це було відповіддю на обстріл території Ізраїлю. Крім того, на півдні країни, як стверджується, були виявлені зв'язки повітряних куль із вибухівкою.

Ситуація на Близькому Сході знову загострилася після того, як президент США запропонував свій план мирного врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестинською адміністрацією.

План, який Трамп назвав «угодою століття», передбачає створення незалежної Палестинської держави, однак лише на частині території Західного берега Йордану і в Смузі Гази. Згідно з планом, до Ізраїлю повинна відійти долина річки Йордан. Крім того, Єрусалим повинен стати єдиною і неподільною столицею Ізраїлю (хоча Східний Єрусалим згаданий і як столиця Палестинської держави). План також передбачає виділення Палестині до 50 мільярдів доларів.

Президент США Дональд Трамп представив свій план миру на Близькому Сході 28 січня. Під час спільного виступу з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу Трамп заявив, що документ на 80 сторінок може стати «останньою можливістю» для палестинців створити власну державу. Нетаньягу підтримав цей план.

Як керівництво Палестинської адміністрації, так і рух «Хамас», що контролює Смугу Гази, раніше відкинули мирний план. Саудівська Аравія і Єгипет закликали сторони конфлікту вивчити пропозиції США, але прямо їх не підтримали. Однозначно відкинули план Трампа Іран і Сирія.