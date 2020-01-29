План Трампа щодо врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестиною: чого очікувати

Президент США Дональд Трамп назвав свій новий план миру на Близькому Сході «останньою можливістю» для палестинців створити власну державу. Палестина ідеї американського лідера засудила.

Президент США Дональд Трамп 28 січня під час спільного виступу з ізраїльським прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу оприлюднив деталі плану щодо врегулювання одного з найскладніших конфліктів на Близькому сході – між Ізраїлем та Палестиною.

План, який складається з 80 сторінок, включає мапу, яка зображує територіальні компроміси, на які, за словами Трампа, Ізраїль готовий піти. Це може стати «останньою можливістю» для палестинців створити власну державу, наголосив американський президент, який вважає свій план «реалістичним».

Що пропонує план?

* План пропонує зберегти Єрусалим як «неподільну» столицю Ізраїлю. Водночас східні частини міста можуть стати столицею Палестини.

* Трамп додав, що підконтрольна палестинцям територія збільшиться «більш ніж удвічі». Президент США не уточнив, про які землі йде мова.

* Трамп зазначив, що ні ізраїльтяни ні палестинці не будуть відірвані від своїх домівок.

Моє бачення передбачає рішення на основі створення двох держав, яке усуває ризик з боку палестинської державності для безпеки Ізраїлю



«Моє бачення передбачає вигоду для обох сторін, реалістичне рішення на основі створення двох держав, яке усуває ризик з боку палестинської державності для безпеки Ізраїлю, – сказав Трамп. – Сьогодні Ізраїль зробив гігантський крок до миру. Вчора прем’єр-міністр Нетаньягу поінформував мене, що він хоче підтримати це бачення як основу для прямих переговорів з палестинцями. Це історичний прорив».

* США також, ймовірно, визнають право Ізраїлю на поселення на західному березі річки Йордан, йдеться в статті агенції Reuters.

Серед іншого, план пропонує палестинцям відмовитися від насильства, а також передбачає надання їм 50 мільярдів доларів інвестицій. Це, в свою чергу, має створити мільйон робочих місць.

Нетаньягу зазначив, що новий план пропонує «блискуче майбутнє для ізраїльтян, палестинців і регіону».

Реакція Палестини

Президент Палестинської адміністрації Махмуд Аббас назвав запропонований план миру на Близькому Сході «ляпасом століття».

Наші люди викинуть це (пропозиції Трампа, – ред.) на смітник історії



Після зустрічі з іншими впливовими палестинськими діячами на Західному березі Йордану Аббас сказав, що «наші люди викинуть це (пропозиції Трампа, – ред.) на смітник історії».

У вівторок напередодні офіційно оприлюднених пропозицій Трампа тисячі палестинців вийшли на акції протесту проти них.

Аббас наголосив, що Палестина готова до переговорів, але не на умовах плану Трампа, а з державами Близького сходу. Він нагадав, що палестинці наполягають на визнанні кордонів своєї держави до війни 1967 року. Ізраїль проти.

Вашингтон, на думку Палестини, не може бути посередником у перемовинах, тому що кілька рішень за часів президентства Трампа відігравали на користь Ізраїля, і були упередженими. Мова йде про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю, і перевезення туди посольства США з Тель-Авіва, а також скорочення гуманітарної допомоги палестинцям – рішення, яке розглядалося як інструмент політичного впливу на лідерів Палестини, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів.

Група «Хамас», що контролює Смугу Газа, також відмовилася від угоди, яка «прагне ліквідувати палестинський національний проект».

Чому саме зараз?

Критики звернули увагу на те, чому план Трампа з’явився саме зараз. Є припущення, що він має на меті відвернути увагу від внутрішніх проблем, при чому як у Вашингтоні, так і у Тель-Авіві. У Трампа – це слухання щодо імпічменту, а у Нетаньягу – звинувачення у корупції. Обидва лідери заперечують свою провину.

Як Трамп, так і Нетаньягу попереду мають планувати свої передвиборчі кампанії. Трамп має на меті переобрання у листопаді, а його ізраїльській колега – у березні цього року.

Президент «Міжнародної кризової групи» Роберт Меллі разом з дослідником з Центру Карнеґі Аараном Міллером в статті для Politico пишуть про те, що адміністрація Трампа має на меті багато цілей зі своїм мирним планом, але мир не є однією з них.

«Коротше кажучи, це план, який дає Ізраїлю все, що він хоче, поступається палестинцям всім тим, про що Ізраїль не дбає, намагається відкупитися від палестинців обіцянкою допомоги вартістю в 50 мільярдів доларів, яка ніколи не побачить світло дня, а потім називає це миром», – йдеться у статті.

Кореспондент NBC News Річард Енгель повідомляє, що «посли Єгипту та Йорданії, єдиних двох арабських країн, які уклали мирні договори з Ізраїлем, були відсутні під час оприлюднення Трампом його мирного плану на Близькому Сході».

«Фактично, план по суті ігнорує всі основні бажання палестинців, оскільки він був складений без участі палестинських лідерів», – йдеться в статті Vox. Керівництво Палестинської автономії не було запрошено на презентацію плану з мирного врегулювання у Вашингтон.

Редактор близькосхідного підрозділу видання «Бі-бі-сі» Джеремі Боуен вважає, що «усі ці роки пріоритетом для США, що виступають посередниками між Ізраїлем та Палестиною, були саме побажання Ізраїлю, межі компромісів, на які він готовий піти, і найбільшою мірою – його безпека. Проте президенти, що змінювали один одного на посаді, розуміли: для досягнення миру необхідна участь палестинців у мирному процесі – на рівних з ізраїльтянами. Навіть якщо США не готові були надати палестинцям рівний суверенітет».

Світові оглядачі вже заздалегідь передбачали, що новий мирний план буде грати на користь Ізраїлю і не враховуватиме основних інтересів палестинської сторони.

Міжнародні реакції

Міжнародні реакції на план, представлений Трампом, були різними.

ЄС. Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ Жозеп Боррель сказав, що ЄС має вивчити представлений Трампом план через призму «життєздатного рішення, яке враховує законні прагнення палестинців та ізраїльтян».

Німеччина закликала до збалансованого підходу.

«Тільки рішення внаслідок переговорів двох держав, прийнятне для обох сторін, може призвести до міцного миру між ізраїльтянами та палестинцями», – заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

Велика Британія підтримала ідею.

ООН нагадала, що залишається прихильною до рішення на основі двох держав, заснованих у межах кордонів, які мали місце до війни 1967 року, коли Ізраїль захопив західний берег річки Йордан.

Росія заявила, що запропонована угода вимагає «детального аналізу ... якщо йдеться про реакції двох сторін на давній конфлікт на Близькому Сході». Так прокоментував план Трампа голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов.

Іран не визнає Ізраїль, і також перебуває в напружених відносинах зі США. Він оголосив план Трампа загрозою регіональній стабільності.

Туреччина засудила план. «Так званий мирний план Сполучених Штатів – мертвонароджений», – йдеться у повідомленні міністерства закордонних справ Туреччини. «Це план анексії, спрямований на вбивство рішення на основі двох держав та вимагання палестинської території».

Останні переговори між Ізраїлем та Палестиною закінчилися невдачею ще у 2014 році.

На тлі протистояння двох держав протягом останніх двох десятиліть в Газі набирає сили збройне ісламістське формування «Хамас», офіційно націлене на те, щоб знищити Ізраїль. «Хамас» перебуває у боротьбі за владу з урядом Аббаса.