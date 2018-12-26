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26 Грудень 2018, Київ 18:28
Новини | Міжнародні

Міноборони Росії: Ізраїль створив загрозу цивільним літакам під час обстрілу Сирії

25 грудня ввечері Ізраїль обстріляв цілі в передмістях столиці Сирії Дамаска

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Міністерство оборони Росії заявляє, що ізраїльські військові літаки здійснювали удар по Сирії під час заходу на посадку двох цивільних літаків в аеропортах Дамаска і Бейрута.

За даними російського міністерства, Ізраїль випустив 16 керованих авіабомб, 14 із них були знищені сирійської системою протиповітряної оборони. Стверджується, що літаки, які здійснювали атаку, перебували в повітряному просторі Лівану.

Сирійські державні ЗМІ повідомляють, що в результаті авіанальоту були поранені троє солдатів урядової армії Сирії.

Ізраїльська влада поки що не коментувала заяву російського Міноборони.

У Сирії від 2011 року триває громадянська війна, внаслідок якої загинули понад 400 тисяч людей. Росія надає підтримку президентові Сирії Башару Асаду в цьому конфлікті.

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