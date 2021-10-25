Ізраїль розробляє плани подальшого заселення Західного берегу

Ізраїль планує побудувати ще 1355 нових будинків у регіоні Західний берег Йордану на тлі занепокоєння з боку Сполучених Штатів.

24 жовтня влада Ізраїлю оголосила тендери на будівництво нових будинків у населених пунктах, розташованих в регіоні, що, згідно з позицією ООН, вважається окупованим Ізраїлем. Тель-Авів не згодний з цим формулюванням.

Очікується, що найближчим часом в уряді обговорять пропозиції щодо ще 300 нових будинків.

Міністр житлового будівництва Ізраїлю Зеєв Елкін, член правої партії «Нова надія», сказав, що «посилення єврейської присутності [на Західному березі] має важливе значення для сіоністського бачення».

23 жовтня представник Держдепартаменту США заявив, що такі кроки можуть підвищити напруженість і зашкодити зусиллям щодо досягнення мирної угоди з Палестиною.

Міністерство закордонних справ Палестини заявило, що плани Ізраїлю можуть мати «катастрофічний вплив на шанси укласти мир на основі рішення про створення двох держав, а також на регіональні, американські та міжнародні зусилля щодо зміцнення довіри між ізраїльською та палестинською сторонами».

Переговори між Ізраїлем та Палестиною, які підтримували США , зірвалися у 2014 році.

Більшість країн вважають ізраїльські поселення на Західному березі Йордану незаконними.