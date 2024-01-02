Верховний суд Ізраїлю скасував закон про судову реформу

Верховний суд Ізраїлю визнав неконституційним закон про судову реформу. Раніше закон, який має на меті урізання повноважень цього суду, схвалив парламент під тиском уряду Біньяміна Нетаньягу.

Законодавство позбавляло суд можливості скасовувати закони, які він вважає нерозумними.

Нетаньягу та його союзники стверджували, що реформа потрібна для обмеження надмірних повноважень суддів, які не обираються. Критики реформи кажуть, що поправки створюють можливості для зловживань владою, усуваючи один із небагатьох ефективних механізмів контролю за урядом.

У розпорядженні суддів було кілька альтернативних вердиктів, але вони вирішили повністю скасувати закон.

У партії Нетаньягу «Лікуд» висловили жаль із приводу рішення суду, схваленого на тлі операції ізраїльської армії в Секторі Гази проти палестинського угруповання «Хамас», визнаного терористичним у США та Євросоюзі.

Ухвалення законопроєкту про обмеження повноважень Верховного суду викликало в Ізраїлі багатотисячні протести. Працівники багатьох компаній, включно з представниками великого бізнесу, проводили страйки.

Сотні резервістів, зокрема пілоти, на знак протесту відмовлялися від служби. Це викликало побоювання, що реформа та породжений нею суспільний розкол вплинуть на бойову готовність Армії оборони Ізраїлю.