Путін помилував ізраїльтянку Нааму Іссахар

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про помилування ізраїльтянки Наами Іссахар. Відповідний указ опубліковано на сайті Кремля 29 січня.

«Указ набирає чинності з дня його підписання», – йдеться в повідомленні.

23 січня російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова повідомляла, що Наама Іссахар відмовилася просити президента Росії про помилування. За словами омбудсмена, Іссахар вважає, що звернення матері і прем’єр-міністра Ізраїлю досить для розгляду помилування.

Раніше того ж дня під час свого візиту до Ізраїлю російський президент Володимир Путін зустрівся з матір’ю засудженої ізраїльтянки. Він пообіцяв врахувати її прохання про помилування дочки при ухваленні остаточного рішення.

25-річна Наама Іссахар у квітні 2019 року летіла до Тель-Авіва з Індії транзитом через Москву. При огляді в московському аеропорту у неї в багажі виявили близько дев’яти грамів гашишу. Іссахар визнала факт зберігання наркотику, але категорично відкинула звинувачення в контрабанді. У жовтні 2019 року російський суд засудив Іссахар до семи з половиною років колонії.

Росія пропонувала Ізраїлю обміняти Іссахар на російського хакера Олексія Буркова, заарештованого в Ізраїлі за запитом США. Попри це хакер був виданий в Сполучені Штати незабаром після оголошення вироку Іссахар.

Перед візитом Путіна ізраїльські засоби інформації повідомили про передачу права на Олександрівське подвір’я в Єрусалимі Росії в обмін на помилування Іссахар. Російська та ізраїльська влада ці повідомлення не коментували.