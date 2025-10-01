Історики в Україні відреагували на законопроєкт Навроцького щодо ОУН та УПА

В Україні із занепокоєнням сприйняли ініціативу певних політичних сил щодо запровадження в Польщі на законодавчому рівні засудження УПА та ОУН(б), йдеться у заяві представників історичної спільноти України.

Підписанти заяви наголошують на необхідності уникнення політизації питань спільної з Польщею історичної спадщини, зокрема тих трагічних спільних сторінок історії, які призвели до масових жертв з обох сторін.

«Наразі історики докладають зусиль до створення об’єктивного дослідження усіх обставин не лише вчинення злочинів щодо українського та польського населення на території Волині та Галичини, але й причин, які призвели до такого жорсткого протистояння. Також немає остаточних досліджень і висновків щодо впливу спецпідрозділів окупаційних режимів СРСР та нацистської Німеччини на ці події», – йдеться у заяві, яку опублікував Український інститут нацпам’яті.

Тому, як вважають українські історики, досить сумнівними є спроби прирівняти антиімперську, національно-визвольну за своєю суттю, діяльність УПА та ОУН(б) до «геноцидальних практик, неоімперських тоталітарних режимів нацистів і комуністів, проти яких насамперед і боролися українські повстанці».

Українська сторона запропонувала польським колегам відновити формат фахових дискусій в рамках Форуму істориків України та Польщі, діяльність якого могла б сприяти неупередженому встановленню об’єктивної картини подій минулого.

В умовах збройної агресії Росії українські історики вважають неприпустимими дії, які будуть «послаблювати Україну, а відтак і Польщу, що і є стратегічною метою російського агресора».

Автори заяви зазначають, що схвалення згаданого законопроєкту польською стороною очевидно викличе негативну реакцію в Україні, відповідно до існуючої практики, Київ також буде змушений вживати дзеркальних заходів та схвалювати законодавство щодо оцінки дій окремих підрозділів Армії Крайової та Батальйонів хлопських.

Українські історики вважають, що найбільш оптимальним шляхом вирішення питань спільної трагічної історії мало б бути продовження пошуково-ексгумаційних робіт на територіях обох країн, а також спільна робота українсько-польського Форуму істориків.

«Впевнені, що разом з нашими польськими колегами маємо проявити мудрість і відповідальність та знаходити порозуміння щодо найскладніших сторінок нашого минулого заради спільного європейського майбутнього та спільними зусиллями подолати нашого одвічного російського ворога», – додається в заяві.

29 вересня президент Польщі Кароль Навроцький вніс до Сейму законопроєкт про кримінальну відповідальність за «пропаганду ідеології бандеризму» та заперечення Волинської трагедії. Як повідомила канцелярія президента, метою цих законодавчих змін є протидія поширенню у Польщі неправдивих заяв щодо «злочинів, скоєних членами та колаборантами Організації українських націоналістів фракції Бандери та Української повстанської армії, а також іншими українськими формуваннями, що співпрацювали з німецьким Третім Рейхом, зокрема злочину геноциду, скоєного проти поляків на Волині».