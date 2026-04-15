ISW прокоментував централізацію закупівель дронів для армії Росії

Дедалі сильніша централізація закупівель дронів для російських Військ безпілотних систем (ВБС), ймовірно, матиме як позитивні, так і негативні наслідки, йдеться в звіті американського Інституту дослідження війни від 14 квітня.

Аналітики посилаються на заяву російського «воєнкора», за якою Управління передових міжвидових досліджень та спеціальних проєктів Міністерства оборони Росії більше не видаватиме дрони всім передовим підрозділам. Натомість командувач ВБС підполковник Юрій Ваганов особисто контролюватиме розподіл безпілотників.

«Воєнкор» звинуватив Ваганова у причетності до військової корупції та заявив, що нове правило створить «голод» дронів у регулярних підрозділах.

ISW зазначає, що не може самостійно підтвердити цю заяву, водночас вона відповідає постійним зусиллям Росії з централізації неформальних спеціалізованих підрозділів безпілотників та системи закупівлі та розподілу дронів.

За оцінкою інституту, централізований контроль над розподілом дронів може дозволити російським військам більше концентрувати дрони та постачати більше навченого персоналу в окремі райони фронту, але також може перешкоджати їхній здатності швидко впроваджувати інновації.

«Ця нова система, ймовірно, створить державну монополію на закупівлі, що сприятиме більшій корупції та підірве практику закупівель на волонтерській основі», – припускають автори звіту.

За даними головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, Росія на початок квітня розширила чисельність своїх військ безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців, а на кінець 2026 року планує довести її до 165,5 тисяч.