ISW: командування РФ «бреше Кремлю» про масштаби російських перемог на півночі України

Російське Північне угруповання військ і вище військове командування, ймовірно, «брешуть Кремлю» про масштаби російських перемог на півночі України, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Мета цього, за словами аналітиків, «поширити наратив про те, що російські війська активно просуваються по всьому театру військових дій, включаючи частину лінії фронту, яка майже два роки була практично незмінною».

В ISW відзначили, що Північне угруповання військ РФ 29 липня заявило, що російські війська захопили Нову Січ (на північ від Сум) у Сумській області, а потім 30 липня заявило про захоплення Малої Слобідки (на північний захід від Сум) і Могриці (на північний схід від Сум), а також Вірівки (на північний схід від Харкова) у Харківській області.

«Російське Північне угруповання військ заявляло про захоплення нового населеного пункту у своїй зоні відповідальності, яка охоплює лінію фронту в Сумській області, район на північний захід і на північний схід від Харкова і напрямок Великого Бурлука на північному сході Харківської області, майже щодня, починаючи щонайменше з 22 липня. Збільшення кількості заяв російського верховного командування про просування на півночі України є примітним, оскільки ISW не зафіксував ознак того, що російські війська здійснили необхідну кількість передислокацій сил, концентрацію техніки чи активізували наступальні операції, що відповідали б обсягу території, яку вони, за їхніми твердженнями, захопили протягом останніх днів», – йдеться у звіті.

В Інституті вивчення війни наголосили, що Кремль використовує ці перебільшені заяви у рамках своєї когнітивної війни, щоб хибно заявити про просування російських військ і переконати партнерів відмовитися від підтримки України.

Напередодні речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що російська армія продовжує спроби штурмів малими групами у Харківській і Сумській областях.

На початку липня американський Інститут вивчення війни заявив, що російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досягнув «значних оперативних успіхів».

За спостереженням ISW, темпи просування російських військ у червні 2026 року були значно меншими від показників червня 2025 року і далися Росії ціною великих втрат особового складу й техніки.