Рубіо анонсував зусилля США з відновлення переговорів між Україною і Росією

Державний секретар США Марко Рубіо заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News, що Вашингтон має намір активізувати зусилля щодо мирного врегулювання в Україні.

«У найближчі кілька тижнів ви побачите певні зусилля, спрямовані на те, щоб з’ясувати, чи вдасться нам відновити переговори між Росією й Україною і покласти край цій війні. Ми також розуміємо, що обидві сторони мають досить жорсткі «червоні лінії», і поки нам не вдасться хоч трохи зблизити ці «червоні лінії», ми не досягнемо бажаного результату», – зазначив Рубіо.

Вже кілька місяців переговори між Україною й Росією щодо можливих умов припинення війни не ведуться. Попередні раунди, що відбулися на Близькому Сході й у Швейцарії за участю США, не принесли відчутних результатів. Була лише досягнута домовленість про обміни військовополоненими.

Днями кореспондент Радіо Свобода у Вашингтоні з посиланням на два джерела повідомив, що спеціальні посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть відвідати Київ у другій половині серпня під час заходів до 35-ї річниці незалежності України.

Про підготовку такого візиту після закритих переговорів Дональда Трампа й Володимира Зеленського 28 липня в Білому домі повідомляли американські медіа.

Очікується, що вони досліджуватимуть нові ідеї для відновлення мирних переговорів – питання, яке залишається одним із пріоритетів Білого дому. Водночас джерела наголосили, що остаточні деталі поїздки ще опрацьовують.

Якщо візит відбудеться за планом, це буде перша поїздка Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до України, хоча обидва вже неодноразово відвідували Росію й зустрічалися там із очільником РФ Володимиром Путіним.

За інформацією джерел, домовленості про візит були досягнуті під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі 28 липня. Поїздці також передували відновлення контактів Києва зі спецпосланцями, зокрема нещодавня телефонна розмова із Зеленським, присвячена пожвавленню мирних зусиль.