В ISW пояснили, для чого влада Росії вдається до «законодавчих маніпуляцій» із рівнями терористичної небезпеки

Безстрокове продовження високого рівня терористичної небезпеки у російських регіонах є маніпуляцією з метою представити війну РФ в Україні як пряму загрозу внутрішній безпеці Росії і забезпечити подальшу підтримку «російських операцій», пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Російські чиновники через законодавчі маніпуляції продовжують інформаційну операцію про те, що війна РФ проти України є прямою загрозою безпеці Росії. Брянська і Курська області 3 лютого оголосили про безстрокове продовження «жовтого» рівня терористичної загрози у зв’язку з необхідністю посилення заходів із захисту та оборони території Росії», – йдеться в повідомленні.

В ISW нагадали, що президент Росії Володимир Путін 31 січня підписав указ, який спрощує процес запровадження оповіщень про терористичні загрози в Росії і дозволяє російським регіонам, віднесеним до «жовтого рівня» терористичної загрози, на невизначений термін запроваджувати підвищений «терористичний рівень».

«Представники влади Брянської та Курської областей Росії, швидше за все, використовуватимуть цей новий режим «рівня терористичної загрози» для посилення правоохоронних заходів із метою придушення внутрішнього інакомислення, зокрема для того, щоб представити війну в Україні як пряму загрозу внутрішній безпеці Росії і забезпечити подальшу підтримку російських операцій», – зауважили аналітики.

Крім Курської і Брянської областей Росії, безстроковий високий рівень терористичної небезпеки 4 лютого запровадила і влада Бєлгородської області Росії.

Високий рівень терористичної небезпеки у Росії серед іншого передбачає посилені патрулі в громадських місцях, ретельніший контроль в аеропортах і на вокзалах, переведення медичних організацій у режим підвищеної готовності.