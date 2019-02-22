ЗМІ: віце-прем’єр Італії домовлявся про фінансування з Росії

Віце-прем’єр уряду Італії Маттео Сальвіні вів у Москві переговори з представниками російської влади про виділення його крайньо-правій партії «Ліга» трьох мільйонів євро на кампанію з виборів до Європейського парламенту, йдеться в розслідуванні італійського журналу L’Espresso.

Стверджується, що фінансування «Ліги» мало бути замасковане під комерційну угоду з постачання дизельного палива.

При цьому автори статті заявляють, що не знають, чи була зрештою укладена угода і чи були виділені гроші.

Стаття, повний варіант якої буде опублікований 24 лютого, є частиною більш широкого розслідування, присвяченого «чорним» схемами фінансування «Ліги».

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У розслідуванні не вказано, які саме компанії повинні були укласти між собою угоду про продаж палива, що мала бути прикриттям для отримання грошей партією Сальвіні.

Водночас газета La Stampa у своєму повідомленні про розслідування написала, що йдеться про російську «Роснефть» й італійський концерн Eni.

Російська держкорпорація «Роснефть» 22 лютого заявила, що інформація La Stampa «повністю не відповідає дійсності, є неправдою, що має на меті завдання шкоди діловій репутації», і пригрозила подати в суд.

Представник «Ліги», коментуючи публікацію, заявив британському виданню The Telegraph: «Ми не коментуємо наукової фантастики і фантазій».

Маттео Сальвіні неодноразово виступав із позитивними оцінками політики російського президента Володимира Путіна, висловлювався за скасування санкцій, запроваджених ЄС проти Росії, і навіть одягав футболку із зображенням Путіна.

З минулого року Сальвіні обіймає посаду міністра внутрішніх справ і віце-прем’єра в коаліційному італійському уряді.