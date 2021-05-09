Українці в Римі провели акцію пам’яті перемоги над нацизмом

У Римі на Народній площі (Piazza del Popolo), одному з центральних історичних місць столиці Італії, відбулася акція пам’яті перемоги над нацизмом і виставка «Україна у Другій світовій війні».

Близько пів сотні представників української громади у футболках із написом «1939–1945 Ніколи знову» вишикувалися з тематичними стендами під синьо-жовтими стягами. На плакатах англійською мовою читалася історія участі українців у війні з нацизмом і їхній внесок у перемогу.

Фото і репродукції документів демонстрували життя українського населення часів гітлерівської окупації, висилку до концтаборів, трагедію Бабиного яру й історію українського визвольного руху 1940–1942 років.

Один із плакатів присвячений і депортації-геноцидові кримськотатарського народу сталінським режимом в СРСР 1944 року.

А на передньому плані цих стендів – гасла наших часів: «Стоп путінській війні в Україні! Більше санкцій проти Росії!»

«Коли в Україні восьмий рік іде війна, ми хочемо донести італійцям, що все, що вони вчили часів комунізму про історію України, – це міфи, поширені Росією. Ми нагадуємо іноземцям, що в Україні йде війна, яку не можна допускати. Дуже важливо, що 9 травня на Народній площі в Римі лунає український гімн!» – сказала Радіо Свобода організаторка Леся Татарин, голова європейської асоціації «Італія – Україна – Майдан».

Промовці цитували американських істориків Тімоті Снайдера й Едгара Сноу про надзвичайну жорстокість німецької окупації України і «російську славу», яку приписала собі Москва у перемозі над нацизмом. «Від 2014 року Кремль використовує ці міфи для виправдання нинішньої агресії в Україні», – мовилося у виступах українців.

У заході взяли участь представники благодійної італійської асоціації Mondo in cammino, які допомагають дітям із районів біля Чорнобильської АЕС. Один із керівників організації Патріціо Пірроне каже, що вирішив підтримати українських друзів через солідарність у боротьбі проти гноблення.

Протягом 20 років подорожей в Україну сильними сторонами українського народу він вважає кольори українського стягу, повагу до ближнього і волю до свободи. «Україна для мене – це земля свободи», – заявив активіст Пірроне. Його піснею «Земля свободи», присвяченою Україні, і завершилася акція на відомій римській площі.

Захід відбувся за підтримки й участі посольства України в Італії. «Ми традиційно підтримуємо ініціативи української громади, які відбуваються 8 і 9 травня, адже завдяки таким подіям світова громадськість має можливість почути правду про важливі події української історії, зокрема, щодо участі українців у Другій світовій війні, внесок наших дідів і прадідів у перемогу над нацизмом, а також сьогоднішню масштабну агресію Росії проти України», – сказав Радіо Свобода присутній на події посол України в Італії Ярослав Мельник.

8 травня неподалік столиці Італії в місті Палестріна дипломати долучилися також до пам’ятних заходів і спільно з мером і представниками місцевої влади взяли участь у церемонії покладання квітів до пам’ятника героям Опору. Серед них був і український воїн, який загинув під час визвольної боротьби італійських партизанів проти нацизму.