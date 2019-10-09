В Італії на третину скоротили кількість депутатів парламенту

Парламент Італії майже одноголосно (553-ма голосами) проголосував за скорочення кількості своїх депутатів більш ніж на третину. Після наступних виборів їх буде лише 600 замість нинішніх 945-ти. 200 представників – в Сенаті замість нинішніх 315-ти, і 400 депутатів у Нижній палаті – замість нинішніх 630-ти.

Раніше скорочення кількості депутатів парламенту також підтримали більшість членів Сенату.

Італія займає друге місце в Європі за кількістю парламентаріїв в обох палатах після Великобританії, і багато представників популістських партій наполягали, що кількість депутатів і витрати на них необхідно скоротити.

Наступні парламентські вибори в Італії мають відбутися в 2023 році. Через те, що кількість мандатів буде скорочено, Італію в найближчі роки чекає масштабна реорганізація виборчих округів.

3 вересня Верховна Рада України включила до порядку денного своєї другої сесії президентський законопроєкт щодо зменшення конституційного складу парламенту – до 300 замість нинішніх 450-ти.