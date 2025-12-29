Уряд Італії схвалив рішення про продовження військової допомоги Україні у 2026 році

Кабінет міністрів Італії в понеділок схвалив указ про продовження військової допомоги Україні до кінця 2026 року.

Документ продовжує дії дозволу на передачу військових транспортних засобів, матеріалів та обладнання Україні.

Це рішення стало компромісним після тижнів дебатів, які виявили розбіжності щодо зовнішньої політики в уряді прем’єр-міністра Джорджії Мелоні.

Як зауважує Reuters, лідер політичної сили Ліга Маттео Сальвіні, який обіймає посаду віцепрем’єр-міністра, стверджував, що направлення додаткової військової допомоги Україні може підживити корупцію в Києві та не допоможе припинити війну.

За даними агенції, новий указ схожий на законопроєкти, схвалені за останні три роки, в яких йдеться про те, що уряд передасть Україні військову техніку, матеріали та обладнання.

Однак, Ліга заявила, що, на відміну від тексту 2025 року, у новому указі зазначено, що пріоритет буде надано логістичним та медичним товарам для цивільного використання, а також обладнанню, необхідному для захисту від ракетних, безпілотних та кібератак.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні привітав новий законопроєкт, який має бути схвалений парламентом протягом двох місяців.

«Це абсолютно збалансований указ, як і попередні. Італія продовжуватиме підтримувати Україну у військовому, економічному, фінансовому та політичному плані», – цитує його щоденна газета Corriere della Sera.



Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Італія надіслала Києву 12 пакетів військової допомоги, хоча ніколи не розкривала, що саме вона відправила, заявивши, що це секретна інформація.



