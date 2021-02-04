В Італії TikTok заблокує акаунти дітей після смерті дівчинки

TikTok на вимогу влади Італії заблокує в країні акаунти всіх користувачів, які вказали свій вік молодше 13 років. Рішення, яке набуде чинності 9 лютого, ухвалили після смерті 10-річної дівчинки, яка спробувала взяти участь в небезпечному змаганні. Про це повідомляє Reuters.

Дитину виявили у ванній кімнаті з телефоном в руці, вона померла в лікарні Палермо. Подробиці події розповіла її молодша сестра: виявилося, що мова йде про смертельно небезпечний «Челлендж», в якому підлітки частково перекривають собі доступ до кисню. Батько загиблої зізнався, що вони не знали про подібні «ігри» і вважали, що діти лише розважаються відеозаписами танців і пісень.

Зараз поліція проводить розслідування. Адміністрація TikTok пообіцяла посприяти правоохоронним органам, а також створити механізм, який забезпечив би виконання правила про те, що дитина віком до 13 років не має права реєструвати аккаунт. Наразі цю вимогу легко обійти: користувачеві досить збрехати про свій вік. Як саме буде працювати нова система верифікації, поки невідомо.

Згідно з італійським законодавством, для реєстрації дитини до 14 років в соцмережах потрібна згода з боку батьків або законного представника.