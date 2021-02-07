Карнавал у Венеції скасований – хай живе карнавал!

Всього кілька людей замість звичайних натовпів і ледве чутний звук дзвонів замість багатоголосого гоміну і музики. У такій вкрай незвичній атмосфері почався 7 лютого карнавал у Венеції. Цього року він скасований через пандемію коронавірусу, яка боляче вдарила по Італії. Півтора десятка людей в карнавальних костюмах вирішили символічно віддати данину традиції. Вони вийшли на площу Св.Марка і розташувалися там з дотриманням запропонованої санітарними правилами дистанції. Венеція і її округа знаходяться в «жовтій» зоні невисокого ризику поширення інфекції. Бари і ресторани тут можуть обслуговувати відвідувачів до шостої години вечора і до десятої працювати на винос. Потім настає комендантська година – до п'ятої ранку. У доковідному 2019 році дохід міської скарбниці від туристів, які приїхали на карнавал, складав 70 мільйонів євро. Зараз порожнє місто виглядає як похмуре втілення мрії тих, хто ратував за «Венецію для венеціанців». (Відео Reuters)