В Італії скасують обов’язкове носіння масок на вулиці

В Італії з наступного тижня скасують обов’язкову вимогу носити маски на відкритому повітрі. Правило діяло з жовтня минулого року.

«З 28 червня ми скасовуємо необхідність носити маски на вулиці в білих зонах», – написав у фейсбуці міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца.

Обов’язковим залишається носіння масок у громадських приміщеннях.

Уряд Італії почав поступово скасовувати обмеження з квітня. Очікується, що 28 квітня уся країна перейде у так звану «білу» зону карантину.

За даними Університету Джонса Гопкінса, від початку пандемії в Італії виявили майже 4 мільйона хворих на COVID-19, померли понад 100 тисяч людей.