У Ізмаїлі знайшли вибухівку у рейсовому автобусі

У місті Ізмаїл Одеської області поліція знешкодила вибухівку у рейсовому автобусі.

Як повідомили у прес-службі поліції, вантаж водію передали на вокзалі у Києві, його мали затрати у Ізмаїлі.

«Не дочекавшись одержувача, перевізник через кілька днів відкрив коробку та виявив підозрілі предмети. Фахівцями вибухотехнічного управління було виявлено та розряджено радіокерований саморобний вибухо-запалювальний пристрій», – ідеться у повідомленні.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за двома статтями: готування до злочину та умисне знищення або пошкодження майна. Причетних до злочину осіб встановлюють.