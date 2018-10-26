У США затримали підозрюваного, який міг надсилати публічним людям пакунки з вибухівкою

У США затримали чоловіка, якого підозрюють у тому, що він надсилав поштою пакунки з вибухівкою, повідомляє місцева влада.

За даними телеканалу CNN, чоловіка затримали в штаті Флорида.

Пакунки з вибухівкою надсилали поштою щонайменше 12 відомим людям. Серед них – актор Роберт де Ніро, бізнесмен Джордж Сорос, подружжя Білла і Гілларі Клінтон, екс-президент Барак Обама, колишній генпрокурор США Ерік Холдер. Також вибухівка надійшла до нью-йоркського бюро телеканалу CNN, на ім’я екс-директора ЦРУ Джона Бреннана.

Усіх цих людей об’єднує те, що вони є політичними опонентами або різкими критиками Республіканської партії і президента Дональда Трампа.

Жоден із пакунків не вибухнув, майже всіх їх перехопили.

Президент США заявив, що політичному насильству немає місця в Сполучених Штатах. Дональд Трамп зазначив, що в країні розпочали федеральне розслідування інцидентів.