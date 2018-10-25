Підозрілий пакет надіслали акторові Роберту де Ніро – поліція США

Поліція Нью-Йорка заявляє, що виявила підозрілий пакет, надісланий на ім’я режисера Роберта де Ніро.

Як повідомляють західні агенції новин, пакунок, схожий на ті, які раніше висилали відомим демократам, критикам президента США Дональда Трампа, а також на той, що надійшов в офіс телеканалу CNN у Нью-Йорку. У попередніх пакунках виявляли і знешкоджували саморобні вибухові пристрої.

Пакет направили на адресу продюсерської студії де Ніро в Нью-Йорку. У прямому ефірі телеканалу CNN показали, як спеціальний автомобіль відвозить посилку зі ймовірним вибуховим пристроєм всередині.

Раніше вибухові пристрої були виявлені в поштових скриньках поруч із будинками бізнесмена Джорджа Сороса, подружжя Білла і Гілларі Клінтон, а також були направлені в офіс екс-президента Барака Обами, колишньому генпрокурору США Еріку Холдеру, в нью-йоркське бюро телеканалу CNN, на ім’я екс-директора ЦРУ Джона Бреннана.

Всіх цих людей об’єднує з де Ніро те, що вони є політичними опонентами або різкими критиками Республіканської партії і президента Дональда Трампа. Ніяких версій того, що відбувається, офіційно не висували.

Президент США заявив, що політичному насильству немає місця в Сполучених Штатах. Дональд Трамп зазначив, що в країні розпочато федеральне розслідування інцидентів.

Водночас він закликав засоби інформації припинити «нескінченну ворожість», а також «постійні негативні, а часто й брехливі напади й повідомлення».