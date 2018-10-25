ФБР повідомило про виявлення нових підозрілих пакунків у США

Федеральне бюро розслідувань США повідомило про ще два підозрілих пакунки з, імовірно, саморобними вибуховими пристроями. За повідомленням, їх надіслали члену Конгресу від Каліфорнії Максін Вотерс.

Таким чином, число розісланих політиками США посилок з саморобними бомбами зросло до восьми, повідомляє агенція Reuters. Адресатами посилок стали представники Демократичної партії США й офіс телеканалу CNN, відомий критичним ставленням до чинного президента США.

Раніше стало відомо про вибухові пристрої, вислані, зокрема, Джорджу Соросу, Гілларі і Біллу Клінтонам, в офіс Барака Обами, колишньому генпрокуророві США Еріку Холдеру, екс-голові ЦРУ Джону Бреннану.

Жоден із пристроїв не спрацював, ніхто не постраждав. За інформацією агентства AP, саморобні пристрої містили невідомий порошок і осколки скла.

Поліція Нью-Йорка повідомила, що у посилок, ймовірно, один і той же відправник.

Президент США заявив, що політичному насильству немає місця в Сполучених Штатах. Дональд Трамп зазначив, що в країні розпочато федеральне розслідування інцидентів.

Водночас він закликав ЗМІ припинити «нескінченну ворожість», а також «постійні негативні, а часто й брехливі напади та повідомлення».