Поліція США: у пакунків із вибуховими пристроями, ймовірно, був один відправник

Надіслані поштою пакунки із саморобними вибуховими пристроями, ймовірно, мали одного відправника, повідомив представник контртерористичного управління поліції Нью-Йорка Джон Міллер.

Він уточнив, що мова йде про пакунки, надіслані екс-президенту США Бараку Обамі, колишньому державному секретарю Гілларі Клінтон, мільярдеру Джорджу Соросу та в будівлю, де працює телеканал CNN (пакунок надійшов на ім’я колишнього очільника Центрального розвідувального управління Джона Бреннана).

Міллер зазначив, що всі пристрої виглядають як саморобні бомби.

Наразі жодна людина не заарештована.

24 жовтня Секретна служба США повідомила, що перехопила підозрілі пакунки із ймовірною вибухівкою, адресовані екс-президенту США Бараку Обамі та колишньому державному секретареві Гілларі Клінтон.

Згодом американський телеканал CNN повідомив, що співробітників будівлі Time Warner Center у Нью-Йорку, де розташований офіс CNN, евакуюють через інформацію про підозрілі пакунки в поштовому відділі центру.

Також була інформація про перехоплену вибухівку, яку мали доставити до Білого дому. Секретна служба США заперечила ці дані.

За два дні до цього вибуховий пристрій знайшли в поштовому ящику будинку американського мільярдера Джорджа Сороса.

Білий дім засудив «спроби жорстоких нападів» на публічних людей і заявив, що «усі, хто винен, будуть притягнуті до відповідальності».