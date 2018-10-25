В ОБСЄ обурені посилками з вибухівкою в офіс CNN: це терористичний акт

Представник ОБСЄ з питань свободи засобів інформації Арлем Дезір висловив занепокоєння надсиланням вибухового пристрою в офіс телеканалу CNN у Нью-Йорку, США. Він засудив інцидент, що стався 24 жовтня.

«Я глибоко обурений цією спробою нападу на медіа в США. Цей останній інцидент підкреслює тривожну тенденцію загроз і нападів, спрямованих на ЗМІ», – сказав Дезір.

Водночас він привітав швидку реакцію і засудження з боку влади й розслідування інциденту.

«Надзвичайно важливо, щоб журналісти були захищені і мали змогу працювати в безпечному середовищі, а відповідальні за цей терористичний акт – понесли відповідальність», – наголосив Дезір, якого 25 жовтня цитує прес-служба ОБСЄ.

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Він закликав політиків підтримати медіа в цій ситуації, рішуче засудити схожі інциденти і «захистити засоби масової інформації як неодмінний і життєво важливий наріжний камінь демократії».

24 жовтня вранці за місцевим часом співробітники офісу CNN у Нью-Йорку були евакуйовані після виявлення саморобного вибухового пристрою в їхньому офісі.

Того ж дня Секретна служба США повідомила, що перехопила схожі підозрілі пакунки із ймовірною вибухівкою, адресовані представникам Демократичної партії, зокрема, екс-президентові США Бараку Обамі й колишньому державному секретареві Гілларі Клінтон.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв знайти зловмисників і вказав, що «актам політичного насильства немає місця в Сполучених Штатах», і що влада докладе всіх зусиль для розслідування інциденту.

Водночас він закликав засоби інформації припинити «нескінченну ворожість», а також «постійні негативні, а часто й брехливі напади й повідомлення».

Критики Трампа звинуватили його у підбурюванні до насильства через використовувану президентом США риторику. «У Білому домі є повна відсутність розуміння серйозності їхнього нападу на засоби інформації, що триває», – сказав президент CNN Worldwide Джеф Цукер.

За два дні до цього вибуховий пристрій знайшли в поштовій скриньці будинку американського мільярдера Джорджа Сороса.