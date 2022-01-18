Асєєв: суд дозволив міжнародний розшук фігуранта справи в’язниці «Ізоляція» Бражникова

Журналіст, автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв, який є одним із потерпілих у справі вʼязниці «Ізоляція», розповів про перебіг судового засідання щодо одного з обвинувачених Євгена Бражникова.

Як повідомив Асєєв у фейсбуці за підсумками засідання Оболонського райсуду Києва, у засіданні колегією суддів відмовлено у задоволенні клопотання про відвід прокурора, а також відмовлено у задоволенні клопотання сторони захисту про відеоконференцію обвинуваченого Бражникова з судом із Франції.

Водночас, повідомив Асєєв, «задоволено клопотання прокурора про затримання обвинуваченого з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу та задоволено клопотання прокурора про міжнародний розшук обвинуваченого».

«Судовий розгляд зупинено. Строк дії ухвали про дозвіл на затримання до 01.05.22», – додав Асєєв.

Деталей перебігу суду від інших учасників чи безпосередньо офіційного повідомлення від суду наразі немає.

Раніше стало відомо, що обвинувачений у справі про катування в організованій російськими гібридними силами в окупованому Донецьку вʼязниці «Ізоляція» Євген Бражников виїхав з України до Франції.

У травні 2021 року прокурори Департаменту ОГП щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, передали до суду обвинувальний акт відносно громадянина України за сприяння у діяльності терористичної організації та жорстокому поводженні з цивільним населенням. Джерела в правоохоронних органах повідомляли тоді Радіо Свобода, що йдеться про Євгена Бражнікова, який перебував у в’язниці «Ізоляція» в Донецьку та потрапив на контрольовану урядом України території під час останнього великого обміну утримуваними особами 29 грудня 2019 року.

«Його звинувачують у тому, що він був правою рукою цього Куліковського-«Палича» (один із тюремних начальників в «Ізоляції», затриманий у Києві – ред.), він брав участь у катуваннях і побитті інших в’язнів, у тому числі через це міг вільно пересуватися територією «Ізоляції», мав певні привілеї від адміністрації. Власне, він навіть інколи (інші в’язні дають свідчення) просто відчиняв двері камер. Тобто він уже був частиною цієї адміністрації, хоча мав також карну статтю на тій території», – згадував про Бражнікова в березні 2021 року колишній в’язень «Ізоляції» Станіслав Асєєв.

В Офісі генпрокурора раніше казали, що встановлено 78 жертв катувань у підпільній в’язниці «Ізоляція». За цими фактами прокурори повідомили про підозру чотирьом особам.