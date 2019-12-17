Суд не визнав «Ізоляцію» постраждалою стороною у справі Лягіна

Шевченківський районний суд міста Києва не визнав фонд «Ізоляція» потерпілою стороною у справі Романа Лягіна і постановив направити через Київський апеляційний суд до Верховного суду України це кримінальне провадження задля визначення суду, який в подальшому здійснюватиме розгляд справи. Таке рішення суд ухвалив у вівторок, 17 грудня.

Роману Лягіну інкримінують ініціативу захоплення території фонду «Ізоляція» у Донецьку, який перетворили на секретну тюрму «МДБ ДНР», також його звинувачують у організації незаконного референдуму про створення «ДНР». Перед початком судового засідання секретар судового засідання поцікавилася у Лягіна, чи бажає він зробити якусь заяву, на що він відповів відмовою. На запитання журналістів Лягін відповів: «Я вам сказав усе, що хотів на даний момент».

Оскільки під час засідання суд не визнав фонд «Ізоляція» потерпілою стороною, фонду відмовили у задоволенні клопотання про відвід судді.





«Сьогодні відбулися дивні речі. З одного боку, суд не вважає «Ізоляція» потерпілою стороною, а з іншого боку, він дав мені можливість оголосити заяву про відвід судді саме як потерпілому, як її представнику», – заявив юрист адвокатського об’єднання «Головань і партнери» Володимир Єфименко, який виступає адвокатом фонду «Ізоляція».

««Ізоляція» вважає себе потерпілою стороною у справі, тому що російські гібридні сили у 2014 році захопили територію музею сучасного мистецтва (колишнього заводу ізоляційних матеріалів) та влаштували там таємну тюрму. Про утримання та тортури там заявляли звільнені з полону громадяни. Зокрема, там утримували вченого Ігоря Козловського та нині полоненого журналіста Станіслава Асєєва.