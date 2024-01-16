Ізраїль вперше взяв участь в обговоренні української формули миру – посол

Ізраїль вперше взяв участь в обговоренні української формули миру на зустрічі радників із питань національної безпеки і зовнішньої політики країн 14 січня у Давосі (Швейцарія), повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

«Ізраїль вперше взяв участь в обговоренні «формули миру» Зеленського, яке відбулося на початку тижня. На четвертій зустрічі радників із національної безпеки у швейцарському Давосі Ізраїль представляв заступник голови Ради національної безпеки», – написав посол у телеграмі 16 січня.

14 січня у швейцарському місті Давос відбулася четверта зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників за участю керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Участь у заході взяли представники понад 80 країн і міжнародних організацій.

На порядку денному зустрічі – «розгляд 5 пунктів української формули миру, а саме: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації і повторення війни та підтвердження закінчення війни». Агенція Bloomberg написала, що «зустріч у неділю (14 січня – ред.) закінчилася без чіткого плану, як рухатися далі».

Старша радниця керівника Офісу президента України Дарія Зарівна заявила, що чергова зустріч радників з національної безпеки, яку ініціювала Україна у Давосі щодо формули миру, була «успішною». За її словами, низка африканських країн виступила з «потужними» меседжами щодо України.

Водночас посадовці Євросоюзу на умовах анонімності повідомили, що деякі представники Глобального Півдня на зустрічі в Давосі щодо формули миру закликали зважати на «занепокоєння Росії», хоча загалом «висловили співчуття долі українців і їхнім стражданням».

На початку минулого року президент України Володимир Зеленський заявив про «покращення відносин України й Ізраїлю, яке почалось».