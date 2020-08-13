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13 серпня 2020, Київ 13:52
Новини | Міжнародні

Ізраїль завдав удару по об’єктах руху «Хамас» у смузі Газа

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по об’єктах радикального палестинського руху «Хамас» у смузі Газа. Це стало відповіддю на запуск повітряних куль з вибухівкою з Гази в бік Ізраїлю.

Бойові вертольоти і танки обстріляли комплекс військово-морських сил «Хамас», підземні комунікації та спостережні пости, йдеться у заяві ізраїльських військових.

Палестинська преса повідомляє про пошкодження житлових будинків у Газі. Постраждалих немає.

Ізраїльські ЗМІ вранці 13 серпня повідомили, що міністр оборони країни Бені Ганц розпорядився припинити поставки палива в Газу. На кордоні з сектором Ізраїль почав розгортати додаткові батареї системи ППО «Залізний купол».

Ісламістський рух «Хамас» контролює смугу Газа. Організація визнана терористичною в країнах Євросоюзу, США, Канаді, Ізраїлі та Великій Британії (бойове крило).

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