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В окупованому Ізюмі під завалами знищеного військами РФ будинку виявили 44 тіла – ОВА

Наслідки обстрілу російськими військовими міста Ізюм, Харківська область (архівне фото)

В окупованому Ізюмі на Харківщині під завалами п’ятиповерхового житлового будинку, знищеного російськими військами ще на початку березня, знайшли тіла 44 загиблих цивільних громадян, повідомив у своєму телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Це черговий жахливий воєнний злочин російських окупантів проти мирного населення. Ми фіксуємо кожен, і за кожен вони заплатять», – написав він у телеграмі 10 травня.

Ізюм на Харківщині перебуває під контролем російських військ від початку квітня.

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