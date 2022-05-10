В окупованому Ізюмі під завалами знищеного військами РФ будинку виявили 44 тіла – ОВА

В окупованому Ізюмі на Харківщині під завалами п’ятиповерхового житлового будинку, знищеного російськими військами ще на початку березня, знайшли тіла 44 загиблих цивільних громадян, повідомив у своєму телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Це черговий жахливий воєнний злочин російських окупантів проти мирного населення. Ми фіксуємо кожен, і за кожен вони заплатять», – написав він у телеграмі 10 травня.

Ізюм на Харківщині перебуває під контролем російських військ від початку квітня.