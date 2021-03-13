«Не допустив кривавого протистояння»: Яценюк прокоментував критику на адресу Авакова

Колишній прем’єр-міністр України, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода прокоментував критику на адресу Арсена Авакова, міністра внутрішніх справ України й одного з чільних діячів цієї партії.

«Арсен Аваков – це державний діяч. Арсен Аваков робить усе, що в його силах, для того, щоб безпека країни і безпека громадян була забезпечена. Арсен Аваков не допустив жодного за сім років кривавого протистояння», – заявив Яценюк у «Суботньому інтерв’ю».

«Арсен Аваков займає державницьку позицію… Аваков робить ту роботу, яку сьогодні ніхто краще від нього не зробить», – додав він.

У відповідь на згадку про думку, що нинішня влада боїться Авакова, Яценюк сказав: «Як може нинішня влада боятися Арсена Авакова, якщо Арсен Аваков – частина цієї влади? Він є частиною влади не тому, що його бояться, а він є частиною влади, тому що у нього клепка в голові і правильні внутрішні налаштування як особистості».

Арсен Аваков є членом партії «Народний фронт» і членом її двох керівних органів – політичної ради і військової ради.

Він також незмінно з кінця лютого 2014 року є міністром внутрішніх справ України, залишившись на посаді і після зміни влади в країні.

Діяльність Арсена Авакова і на посаді голови МВС, і як впливового і заможного підприємця нерідко викликала критику громадськості.