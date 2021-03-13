Яценюк розповів про відновлення «Народного фронту»

Колишній прем’єр-міністр України, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода розповів про відновлення партії і її підготовку до майбутніх виборів.

Коментуючи в «Суботньому інтерв’ю» повідомлення про те, що ця партія повертається, він сказав: «Зараз немає активної політичної стадії з точки зору виборів. Але партія є, і партія буде розвиватися. А яким чином буде далі рухатися політична динаміка, особливо коли розпочнеться виборчий процес, то це покаже час, які формати будуть: похід самостійний, об’єднаний, формування однієї великої партії на базі «Народного фронту» чи з кимось…»

За словами Яценюка, він наразі не готовий говорити про об’єднання з іншими політичними силами, якби вибори були вже зараз.

«Тому що знаєте, як я кажу? Як будуть вибори, я вам точно дам відповідь, із ким об’єднуємося і чи взагалі об’єднуємося.

Але, сказав він, відновлення партії вже почали готувати: «Людей збираємо, відновлюємо партійну діяльність. Партія – це ж живий організм».

«Сьогодні треба чесно визнати, що треба повністю відновлювати діяльність «Народного фронту». Чим я і почав займатися. Зараз сказати, що, ви знаєте, у нас партія «на ходу», у нас 25% рейтингу, ми готові до виборів – ні! Ми сьогодні не готові. Але завтра ми будемо готові до виборів», – запевнив Арсеній Яценюк.

Найближчі чергові вибори в Україні, президентські і парламентські, мають відбутися 2024 року, місцеві – 2025-го.

Супротивники чинного президента Володимира Зеленського і його партії «Слуга народу», яка має абсолютну більшість у нинішньому скликанні парламенту, закликають до позачергових виборів голови держави і Верховної Ради.