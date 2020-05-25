У Японії скасували надзвичайний стан, введений через пандемію

У Японії уряд скасував надзвичайний стан, введений через пандемію коронавірусу. Про це заявив прем’єр-міністр країни Сіндзо Абе.

Він наголосив, що влада взяла під контроль ситуацію з поширенням коронавірусу.

Раніше надзвичайний стан зняли поетапно у 42 з 47 префектур.

Прем’єр Японії закликав громадян змінити спосіб життя: носити маски для обличчя, підтримувати соціальну дистанцію та по можливості працювати з дому, адже послаблення карантину може призвести до нових спалахів інфекції.

Станом на 25 травня у Японії зафіксували 16 550 випадків інфікування коронавірусом, померли 820 людей, одужали 13 413.