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25 травня 2020, Київ 17:50
Новини | Коронавірус

У Японії скасували надзвичайний стан, введений через пандемію

У Японії скасували надзвичайний стан

У Японії уряд скасував надзвичайний стан, введений через пандемію коронавірусу. Про це заявив прем’єр-міністр країни Сіндзо Абе.

Він наголосив, що влада взяла під контроль ситуацію з поширенням коронавірусу.

Раніше надзвичайний стан зняли поетапно у 42 з 47 префектур.

Прем’єр Японії закликав громадян змінити спосіб життя: носити маски для обличчя, підтримувати соціальну дистанцію та по можливості працювати з дому, адже послаблення карантину може призвести до нових спалахів інфекції.

Станом на 25 травня у Японії зафіксували 16 550 випадків інфікування коронавірусом, померли 820 людей, одужали 13 413.

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