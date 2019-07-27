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27 Липень 2019, Київ 20:05
Новини | Міжнародні

Японська приватна ракета впала в море після запуску

У ракети незаплановано вимкнувся двигун

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Японська приватна ракета «Момо-4» впала в море після запуску з космодрому на острові Хоккайдо в суботу, 27 липня. Про це повідомляє компанія Interstellar Technologies.

Суборбітальна ракета, за попередніми даними, зуміла досягти висоти 13 кілометрів, після чого у неї незаплановано вимкнувся двигун через збій бортового комп’ютера.

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Interstellar Technologies планує зайняти ринок суборбітальних дослідницьких запусків. Ракета «Момо» має невелику стартову масу в одну тонну, завдовжки трохи менше 10 метрів і діаметром 50 сантиметрів, її двигун працює на рідкому кисні і етиловому спирті. Передбачається, що ракета зможе піднімати 20-кілограмове корисне навантаження на висоту близько 120 кілометрів. Цього разу вона несла паперовий літачок, його після краху не знайшли.

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