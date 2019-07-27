Японська приватна ракета впала в море після запуску

Японська приватна ракета «Момо-4» впала в море після запуску з космодрому на острові Хоккайдо в суботу, 27 липня. Про це повідомляє компанія Interstellar Technologies.

Суборбітальна ракета, за попередніми даними, зуміла досягти висоти 13 кілометрів, після чого у неї незаплановано вимкнувся двигун через збій бортового комп’ютера.

Interstellar Technologies планує зайняти ринок суборбітальних дослідницьких запусків. Ракета «Момо» має невелику стартову масу в одну тонну, завдовжки трохи менше 10 метрів і діаметром 50 сантиметрів, її двигун працює на рідкому кисні і етиловому спирті. Передбачається, що ракета зможе піднімати 20-кілограмове корисне навантаження на висоту близько 120 кілометрів. Цього разу вона несла паперовий літачок, його після краху не знайшли.