Японія закликала владу Білорусі утриматися від актів насильства щодо протестувальників

Японія висловила «глибоку стурбованість» через зіткнення між правоохоронцями і учасниками акцій протесту у Білорусі після виборів президента. Про це повідомляє МЗС Японії.

«Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) / Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) висловили жаль з приводу того, що не змогли направити свою місію зі спостереження за виборами в Білорусі. Японія поділяє цю точку зору (*БДІПЛ / ОБСЄ направляли місії зі спостереження за чотирма минулими президентськими виборами у Білорусі, в яких також брали участь спостерігачі з Японії). ОБСЄ / БДІПЛ також розкритикували явне залякування політичних активістів, затримання потенційних кандидатів і так далі», – мовиться у повідомленні.

Японія також закликала владу Білорусі утриматися від актів насильства щодо учасників протестів.

У Мінську й інших містах Білорусі 12 серпня третю ніч поспіль тривали протести проти результатів президентських виборів, на яких ушосте переміг Олександр Лукашенко, який є головою держави в Білорусі вже 26 років.

Численні демонстрації почалися в Білорусі 9 серпня, їх жорстоко розігнав ОМОН. Всього в країні за 9-10 серпня затримали понад п’ять тисяч людей, одна людина загинула.

Для розгону мирних мітингів силовики застосували водомети, гумові кулі і сльозогінний газ. За офіційними даними, у лікарні доставили понад 200 постраждалих. Точне число постраждалих невідоме.