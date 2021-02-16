Японія надала Україні 3 млрд доларів допомоги з 1991 року – МЗС

Японія надала Україні 3 мільярди доларів допомоги з 1991 року, повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

«Масштаби фінансової допомоги, наданої Японією з часу проголошення незалежності, вражають. На сьогодні це більш як 3 млрд доларів», – сказав Єнін під час форуму про українсько-японське співробітництво.

Японія визнала Україну 28 грудня 1991 року. Ще через місяць країни встановили дипломатичні відносини. У 2019 році обсяг двосторонньої торгівлі товарами і послугами досяг 1,235 мільярда доларів.