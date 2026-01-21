У Японії довічний термін отримав чоловік, визнаний винним у вбивстві прем’єра Сіндзо Абе

Суд у японському місті Нара засудив до довічного позбавлення волі 45-річного Тецуї Ямагамі за звинуваченням у вбивстві колишнього прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе в липні 2022 року, повідомляє агентство Kyodo.

Довічного ув’язнення для Ямагамі, який визнав провину у вбивстві, вимагала прокуратура. Представники прокуратури називали вбивство Абе «безпрецедентним злочином» у післявоєнній історії країни. «Все правда. Немає жодних сумнівів, що це зробив я», – сказав обвинувачений на першому судовому засіданні в жовтні 2025 року.

Напад на Сіндзо Абе стався в місті Нара 8 липня 2022 року, коли політик виступав на передвиборчому заході. Ямагамі двічі вистрілив в Абе із саморобної зброї, колишній прем’єр-міністр помер за кілька годин у лікарні.

Під час судового процесу Ямагамі пояснив свої дії ненавистю до релігійної групи Церква об’єднання, оскільки його родина розорилася та розпалася через великі пожертвування (близько 630 тисяч доларів), які робила його мати цій організації. За словами Ямагамі, він вважав Абе центром політичного впливу Церкви об’єднання в Японії. Він, зокрема, розповідав про своє невдоволення Абе після того, як побачив виступ колишнього прем’єра на заході, пов'язаному із церквою в 2021 році. За його словами, спочатку він планував напасти на керівників організації.

Адвокати обвинуваченого просили призначити йому не більш як 20 років позбавлення волі. Захист стверджував, що Ямагамі став жертвою насильства з боку релігійної групи, а вбивство спричинило його «трагічне дитинство».

Kyodo зазначає, що справа про вбивство Абе виявила, що Церква об’єднання вимагала руйнівних пожертвувань у своїх адептів. Суд у Токіо ухвалив розпустити організацію та позбавити її податкових пільг. Крім того, в грудні 2022 року в Японії ухвалили закон, що регулює методи збору коштів організаціями, оскільки увагу громадськості привернули страждання дітей членів Церкви об’єднання.

Сіндзо Абе обіймав посаду прем’єр-міністра Японії з 2006 до 2007 та з 2012 до 2020 року.