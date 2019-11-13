Комітет Ради рекомендував відкласти переговори з Росією щодо рибальства на Азові – Яременко

Комітет з питань зовнішньої політики Верховної Ради України рекомендував уряду відкликати дозвіл на проведення переговорів із Росією щодо рибальства на Азові, повідомив увечері 13 листопада голова комітету Богдан Яременко.

«Під тиском аргументів присутніх на засіданні експертів, представників риболовецької галузі та громадськості жодна з тез голови Держрибагентства про необхідність переговорів з росіянами не виглядала переконливою», – вказав Яременко у фейсбуці.

Раніше цього тижня Міністерство енергетики та захисту довкілля України попросило «громадськість» підтримати «вимушені переговори» з Росією щодо розподілу квот на вилов риби в Азовському морі. Як інформувала пресслужба міністерства 11 листопада, засідання українсько-російської комісії з питань рибальства мало відбутися онлайн 13 листопада, а протокол на 2020 рік буде підписаний дипломатичними каналами.

«Не маючи силової переваги в Азовському морі, в України може залишитися для вилову риби лише прибережна частина», – вказувало міністерство і додавало, що йдеться про роботу 90 підприємств, на яких працює чотири тисячі рибалок та експлуатується понад 800 плавзасобів.