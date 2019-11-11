В уряді попросили підтримати «вимушені переговори» з Росією щодо вилову риби в Азові

Міністерство енергетики та захисту довкілля України попросило «громадськість» підтримати «вимушені переговори» з Росією щодо розподілу квот на вилов риби в Азовському морі. Як інформує пресслужба міністерства 11 листопада, засідання українсько-російської комісії з питань рибальства відбудеться онлайн 13 листопада, а протокол на 2020 рік буде підписаний дипломатичними каналами.

В повідомленні зазначається, що якщо протокол з розподілу лімітів вилову риби в Азовському морі не підписати, Україна не зможе законно здійснювати промисловий вилов риби.

«Не маючи силової переваги в Азовському морі, в України може залишитися для вилову риби лише прибережна частина», – вказує міністерство і додає, що йдеться про роботу 90 підприємств, на яких працює чотири тисячі рибалок та експлуатується понад 800 плавзасобів.

25 листопада 2018 року Росія затримала три українські кораблі та 24 військових моряків біля Керченської протоки. Два катери, «Нікополь» і «Бердянськ», та буксир «Яни Капу», який їх супроводжував, ішли на посилення групи українських військових суден, що несуть бойове чергування в акваторії Азовського моря.

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заперечує, що його відомство має кримінальне провадження щодо дій українських військових моряків під час спроби екіпажів двох катерів та одного буксира перетнути Керченську протоку, нині контрольовану Росією. «Ми з’ясовуємо, чи були правопорушення в діях керівництва держави, які призвели до ескалації конфлікту і подальшого введення військового стану», – написав Труба 11 листопада у своєму телеграм-каналі.

У травні цього року Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити моряків і кораблі «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу».

25 червня стало відомо, що українські військові катери «Нікополь» і «Бердянськ», а також буксир «Яни Капу» зникли з акваторії стоянки суден «Генмол» в Керчі, де вони перебували останні місяці.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін, в рамках якого в Україну повернулися 35 громадян, в тому числі 24 моряки, захоплені ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки. Кораблі досі залишаються в полоні.