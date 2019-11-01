Дев’ять народних депутатів готові взяти Ярослава Дубневича на поруки

Дев’ять народних депутатів готові взяти свого колегу із групи «За майбутнє» Ярослава Дубневича на поруки.

Мова йде про Віктора Бондаря, Ігоря Палицю, Тараса Батенка, Анатолія Урбанського, Віктора Балогу, Сергія Мінька, Антона Кіссе, Ігоря Колихаєва та Петра Юрчишина (усі представляють депутатську групу «За майбутнє»).

1 листопада Вищий антикорупційний суд України обирає запобіжний захід Дубневичу. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить заарештувати народного депутата з альтернативою застави в 93 мільйони гривень.

Напередодні Верховна Рада дозволила притягти до кримінальної відповідальності, затримати та заарештувати Дубневича.

За версією слідства, народний депутат лобіював виділення грошових коштів з бюджету ПАТ «Укрзалізниця» на закупівлю товарів у підконтрольних йому підприємств. Фінансові втрати від реалізації схеми проведення процедур відкритих торгів стрілочних переводів, запасних частин до них та комплектів роздільного скріплення відповідно до матеріалів експертизи оцінюються у понад 93 мільйони гривень.

Сам народний депутат каже про «політичне підґрунтя» справи.