У ЄС розкритикували голосування щодо конституції Росії, яке Москва влаштувала в Криму і для мешканців ОРДЛО

Представництво Європейського союзу в Україні за погодження з головами місій країн-членів ЄС в Україні розкритикувало голосування щодо змін до конституції Росії, яке Москва влаштувала в окупованому українському Криму і для українців із окупованої частини Донбасу, яким видали російські паспорти.

«Європейський союз не визнає незаконної анексії Криму і Севастополя Російською Федерацією. У такий спосіб ЄС засуджує проведення голосування щодо поправок до Конституції Російської Федерації, що завершилося 1 липня і яке відбулося на Кримському півострові з порушенням міжнародного права. Європейський союз засуджує участь у голосуванні щодо поправок до Конституції Російської Федерації жителів територій, що наразі непідконтрольні українській владі і яким вибірково були видані російські паспорти всупереч духу Мінських угод», – мовиться в заяві.

Європейський союз залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності й суверенітету України, запевнили в заяві.

У Росії 1 липня завершилося голосування щодо поправок до конституції країни. Це голосування Москва влаштувала і в Криму, який вона окупує і називає «російським». Також була влаштована й участь у голосуванні для мешканців окупованої частини Донбасу, яким Москва надала своє громадянство.