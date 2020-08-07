Росія витрачає мільярди доларів на пропагандистські конференції в Криму – Джеппар

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппар впевнена, що Росія витрачає мільярди доларів на проведення міжнародних конференцій в анексованому Росією Криму, намагаючись залучити іноземців з розповідями про «красиве життя» на півострові. Про це вона розповіла в інтерв’ю турецькому інформаційному агентству Demirören

«Росія, окупувавши Крим, прагне узаконити свої злочини інструментами гібридної війни. Вона витрачає мільярди доларів на міжнародні конференції в окупованому Криму. Запрошуючи на півострів людей з різних країн, вона змушує їх розповідати, «наскільки хороше життя у Криму», для створення ілюзії», – зазначила Джеппар.

Вона вказала на те, що «Росія намагається знищити спадщину кримських татар, як робила це історично і раніше».

Також Джеппар від імені України і себе особисто подякувала Туреччині за підтримку територіальної цілісності України, Криму і кримських татар, а президенту Туреччини – за сприяння у звільненні політичних в’язнів.

Реакції російського МЗС на цю заяву Еміне Джеппар наразі немає.

Підконтрольна Кремлю окупаційна влада Криму повністю скасувала проведення у 2020 році «Ялтинського економічного форуму», який раніше перенесли через пандемію коронавірусної інфекції.

У квітні 2019 року в Криму відкрився організований російською владою Криму економічний форум в Ялті. Основні заходи пройшли на території санаторно-курортного комплексу «Мрія» і у Воронцовському палаці в Алупці. На форумі виступила племінниця французького політика Марін Ле Пен Маріон Марешаль-Ле Пен. Напередодні старту форуму в Ялті Прокуратура АРК застерігала іноземців від незаконного в’їзду до анексованого Росією Крим через закриті Києвом пункти пропуску.