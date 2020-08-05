У Києві під відкритим небом відкрилася виставка про маловідому історії Криму

У Києві на Контрактовій площі 5 серпня відкрилася виставка «Подорож невідомим Кримом». Вона присвячена життю маловідомих діячів кримськотатарської культури, а також історії кримськотатарських міст і поселень.

Організатори виставки – Український інститут національної пам’яті та громадська організація «Егрідал», повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Глава Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович зазначив, що завдання виставки – відновлювати і розповідати маловідому широкому колу людей історію кримських татар.

«Спочатку Російська імперія, потім Радянський Союз – ці імперські утворення, вони не були зацікавлені в тому, щоб люди розуміли глибину кримськотатарської культури і історії. Це б виділяло кримських татар серед загальної одноманітності радянської дійсності, а також ставило б під сумнів територіальні претензії Росії на Крим. Тому і про поетів, і про мистецтво, і про первинні назви міст Криму говорилося мало. Це велике завдання – відновити історію, розповідати про культурні пластах XV-XVI століть. Тому так, дійсно, це поки що маловідомий Крим», – розповів Дробович.

З ним погодився історик Вахтанг Кіпіані.

«Люди повинні розуміти, за що вони борються: на фронті, в інформаційній сфері, культурній. Крим повинен бути присутнім в публічному дискурсі, а люди повинні розуміти, наприклад, через що довелося пройти кримським татарам під час і після депортації. Якщо ці уроки історії будуть пройдені, тоді залученість у розуміння того, що зараз відбувається з Кримом, і боротьба за його повернення будуть набагато більшими», – пояснив Кіпіані.

Виставку також відвідав глава Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров.

«Коли мова йде про нечисленні народи і трагедії, які їм довелося пережити в період Радянського Союзу, то історична справедливість буде ще довго відновлюватися. Ця виставка тому приклад», – зазначив Чубаров.

Міністерство закордонних справ України до річниці початку Великого терору тридцятих років ХХ століття нагадало про сталінський геноцид кримськотатарського народу і анексію Криму Росією.

2 червня Верховна Рада ухвалила постанову по вшануванню жертв геноциду кримськотатарського народу і засудження порушень Росією прав і свобод кримськотатарського народу.