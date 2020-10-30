Єрмак після загибелі на фронті двох бійців: перемир’я триває, але бувають провокації

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак після загибелі на лінії фронту на Донбасі двох українських військовослужбовців унаслідок прицільних обстрілів противника продовжує стверджувати, що перемир’я далі триває, хоча й стаються провокації.

Із такою заявою він виступив на зустрічі з послами країн «Групи семи», повідомляє офіс президента.

«Керівник офісу президента розповів про пріоритетне для влади і особисто голови держави питання досягнення миру на Донбасі. За його словами, режим припинення вогню на сході України триває вже майже 100 днів, але стаються провокації з боку незаконних збройних формувань з метою його зриву», – наводить слова Єрмака сайт Банкової.

За цими словами, «вчора (тобто 29 жовтня – ред.) під час таких ворожих обстрілів, на жаль, двоє українських військових загинули, ще двоє зазнали поранень, ситуацією на місці нині займається начальник Генерального штабу, а Україна ініціювала сьогодні термінове засідання робочої підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи».

«Керівник офісу президента закликав послів країн G7 та уряди їхніх держав підтримати Україну в захисті позицій і закликати всі сторони дотримуватися режиму тиші», – мовиться в повідомленні без уточнень, які саме «сторони» гібридної агресії Росії проти України на частині Донбасу, на думку Єрмака, треба до цього закликати.

Двоє українських бійців загинули насправді 30 жовтня, невдовзі по півночі, внаслідок прицільного вогню російських гібридних сил по українських позиціях біля села Водяного на півдні Донеччини. Попереднього дня, 29 жовтня, там же й теж унаслідок прицільного вогню ще один український військовослужбовець був поранений (і ще один був поранений на іншій ділянці фронту).

При цьому, виходячи з позиції Зеленського про необхідність збереження перемир’я будь-якою ціною, українська делегація в Тристоронній контактній групі для переговорів про врегулювання на окупованій частині Донбасу вустами свого нового речника, блогера Олексія Арестовича заявила, що обстріли з боку противника були припинені «за допомогою координаційних механізмів», без згадок ні про які дії українських військ у відповідь. Задля позірного дотримання перемир’я українські війська вкрай рідко відповідають на обстріли.

Натомість у пресцентрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, навели цього разу іншу версію: «на вогневі провокації противника підрозділи Об’єднаних сил надали адекватну відповідь», своїм вогнем змусивши його «повернутись до режиму тиші».

Командувач Об’єднаних сил у зв’язку з цим обстрілом заявив: така «зухвалість» противника свідчить, що російські гібридні сили спрямовано йдуть на зрив домовленостей про припинення вогню. «Сьогоднішній обстріл доводить, що противник не має на меті досягнути миру», – наголошено в його заяві.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». При цьому російські гібридні сили порушують її практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу зазнають поранень чи й гинуть. Українська сторона, дотримуючись перемир’я зі свого боку, вкрай рідко відповідає на ці обстріли.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за останніми оприлюдненими оцінками ООН станом іще на 31 жовтня 2019 року, загинули від 13 тисяч до 13 тисяч 200 людей, із яких було щонайменше 3 тисячі 354 цивільних, приблизно 4 тисячі 100 українських бійців і приблизно 5 тисяч 650 членів російських гібридних збройних формувань. За цими ж даними, за цей час російської агресії також були поранені від 29 тисяч до 31 тисячі людей: приблизно від 7 тисяч до 9 тисяч цивільних, від 9 тисяч 500 до 10 тисяч 500 українських бійців і від 12 тисяч 500 до 13 тисяч 500 членів російських гібридних збройних формувань.