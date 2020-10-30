Українська сторона в ТКГ стверджує, що «за допомогою координаційних механізмів» припинила обстріли біля Водяного

Українська сторона в Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі «за допомогою координаційних механізмів» припинила обстріли українських позицій біля Водяного Донецької області, повідомив радник з питань інформаційної політики української делегації у ТКГ Олексій Арестович, передає Офіс президента.

«Представники української делегації у робочій групі з питань безпеки ТКГ кваліфікують це як інцидент, який, по-перше, призвів до трагічних наслідків, а по-друге, як такий, що має ознаки свідомої ескалації конфлікту та направлений на цілеспрямований зрив домовленостей про сталий режим припинення вогню, який триває з 27 липня», – заявив Арестович.

Внаслідок загострення в районі Водяного на півдні Донецької області 29 і 30 жовтня загинули двоє українських військових, ще один отримав поранення. Ще один військовий поранений у Золотому-4 Луганської області.

Через загибель бійців Україна терміново скликає безпекову підгрупу в ТКГ.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.