Єрмак заявив, що РФ передає КНДР «технології дронів-камікадзе»

Російська агресія стає загрозою для всього світу через розширення співпраці РФ із Північною Кореєю, заявив 1 серпня голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Ми бачимо, як РФ передає Пхеньяну технології дронів-камікадзе типу Shahed-136, допомагає запускати їхнє виробництво, обмінюється ракетними розробками. А участь північнокорейських військових у бойових діях проти України більше не виглядає як фантастика – це вже реальність», – відзначив очільник президентського офісу.

У липні 2025 року міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що ініціатива щодо участі північнокорейських військових у боях у Курській області була від Пхеньяна. Москва, за його словами, прийняла цю пропозицію як «щирий вияв солідарності».

У червні південнокорейська розвідувальна служба припустила, що Північна Корея, ймовірно, відправить додаткові війська для підтримки війни Росії проти України в липні або серпні.

Багатостороння група з моніторингу санкцій, до якої входять 11 країн, оприлюднила наприкінці травня звіт, в якому вказала, що Північна Корея від вересня 2023 року поставила Росії понад 20 тисяч контейнерів із боєприпасами, сприяючи таким чином російським ударам по Україні, зокрема по критично важливій інфраструктурі.

Пхеньян і Москва, які в листопаді 2024 року ратифікували договір про всеосяжне стратегічне партнерство, заперечують поставки зброї, проте у квітні КНДР підтвердила участь північнокорейських військ у бойових діях проти українських сил у Курській області Росії.

Розвідка Великої Британії 15 червня зазначила, що північнокорейські війська, найімовірніше, зазнали понад шість тисяч втрат особового складу у бойових операціях проти українських військ у Курській області Росії, що становить понад половину від приблизно 11 тисяч військовослужбовців КНДР, розгорнутих там початково.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті в липні заявив, що Росія і Північна Корея, схоже, намагаються використовувати більш приховані способи створення шляхів, зокрема через трудову міграцію, через які громадяни КНДР можуть потрапити до російської армії.