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Новини | Політика

Єрмак заявив, що РФ передає КНДР «технології дронів-камікадзе»

Російське виробництво дронів на території Татарстану, фото ілюстративне
Російське виробництво дронів на території Татарстану, фото ілюстративне

Російська агресія стає загрозою для всього світу через розширення співпраці РФ із Північною Кореєю, заявив 1 серпня голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Ми бачимо, як РФ передає Пхеньяну технології дронів-камікадзе типу Shahed-136, допомагає запускати їхнє виробництво, обмінюється ракетними розробками. А участь північнокорейських військових у бойових діях проти України більше не виглядає як фантастика – це вже реальність», – відзначив очільник президентського офісу.

У липні 2025 року міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що ініціатива щодо участі північнокорейських військових у боях у Курській області була від Пхеньяна. Москва, за його словами, прийняла цю пропозицію як «щирий вияв солідарності».

У червні південнокорейська розвідувальна служба припустила, що Північна Корея, ймовірно, відправить додаткові війська для підтримки війни Росії проти України в липні або серпні.

Багатостороння група з моніторингу санкцій, до якої входять 11 країн, оприлюднила наприкінці травня звіт, в якому вказала, що Північна Корея від вересня 2023 року поставила Росії понад 20 тисяч контейнерів із боєприпасами, сприяючи таким чином російським ударам по Україні, зокрема по критично важливій інфраструктурі.

Пхеньян і Москва, які в листопаді 2024 року ратифікували договір про всеосяжне стратегічне партнерство, заперечують поставки зброї, проте у квітні КНДР підтвердила участь північнокорейських військ у бойових діях проти українських сил у Курській області Росії.

Розвідка Великої Британії 15 червня зазначила, що північнокорейські війська, найімовірніше, зазнали понад шість тисяч втрат особового складу у бойових операціях проти українських військ у Курській області Росії, що становить понад половину від приблизно 11 тисяч військовослужбовців КНДР, розгорнутих там початково.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті в липні заявив, що Росія і Північна Корея, схоже, намагаються використовувати більш приховані способи створення шляхів, зокрема через трудову міграцію, через які громадяни КНДР можуть потрапити до російської армії.

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