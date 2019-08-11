У мечеті Аль-Аска в Єрусалимі сталися сутички між палестинцями та ізраїльською поліцією під час святкування мусульманського Курбан-байраму.

Щонайменше 14 палестинців отримали травми, повідомляють палестинські медики. Ізраїльська поліція заявила про щонайменше чотирьох поранених офіцерів.

Місце вважається священним одночасно для мусульман та іудеїв.

Сутички сталися на тлі загострення в Єрусалимі, спричиненого вбивством ізраїльського військового кількома днями раніше.

10 серпня ізраїльські солдати вбили чотирьох озброєних палестинців на кордоні зі Смугою Гази.