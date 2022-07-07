Прем’єр Британії Джонсон відкинув заклики до відставки на тлі звільнень в його уряді

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон відкинув заклики високопоставлених міністрів до його відставки, заявивши, що протистоятиме спробам усунути його з посади.

Як повідомило агентство Reuters із посиланням на джерело, після більш ніж 40 відставок в уряді й відкритого невдоволення прем’єр-міністром із боку багатьох законодавців-консерваторів деякі міністри кабінету вирушили на Даунінг-стріт, щоб сказати Джонсону, що йому потрібно піти.

Серед тих, хто пішов у відставку з уряду, є як голови міністерств, так і законодавці, які беруть участь у роботі кабінету, не будучи його членами.

Таке рішення – наслідок низки скандалів, що супроводжує правління Джонсона. Одним із них виявилися вечірки у резиденції прем’єра під час локдауну. На них члени кабінету не дотримувалися антиковідних заходів, які встановили для жителів Великої Британії.

Інший скандал пов’язаний із високопоставленим членом Консервативної партії, звинуваченим у сексуальних домаганнях у нетверезому стані. На посаду його призначив саме Джонсон.

Сам Боріс Джонсон наполягає, що продовжить роботу і не збирається скликати позачергові вибори. На початку червня прем’єр-міністр вже витримав вотум недовіри, хоча перевага в його бік була мінімальною.

Тепер він має мінімум рік, коли оголосити йому вотум знову не можна. Незважаючи на це, члени «комітету 1922 року» Консервативної партії, які контролюють лідера партії та голову уряду, планують перейти до активних дій і змінити Джонсона.

Згідно з опитуваннями YouGov, роботу уряду не схвалюють 60 відсотків британців, особисто Джонсона – 71 відсоток. Якби вибори відбулися минулого тижня, за лейбористів проголосувало більше людей, ніж за консерваторів, а останні втратили б не менше ніж 26 місць у парламенті, прогнозують соціологи.