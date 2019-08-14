Уряд виділяє понад 18 млн грн допомоги постраждалим учасникам АТО

Кабінет міністрів України виділяє 18,6 мільйона гривень допомоги постраждалим учасникам української Антитерористичної операції на сході країни.

В уряді повідомили, що 13 мільйонів гривень одноразової допомога передадуть членам сімей 11 загиблих, ще 5,6 мільйона гривень – 11 військовим, які отримали інвалідність.

Кабінет міністрів інформує, що кошти виділяють із резервного фонду державного бюдженту.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Від 21 липня на сході України оголошений режим тиші.