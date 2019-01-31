Кабінет міністрів оголосив конкурс на посаду очільника Держлікслужби

Кабінет міністрів України оголосив конкурс на заміщення посади очільника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Серед вимог до претендента: вища освіта, вільне володіння державною мовою, знання іноземної мови, загальний стаж роботи не менше семи років. Окрім того, від конкурсанта очікують наявність лідерських якостей, стресостійкість та здатність управляти своїми емоціями, вміння керувати проектами, мотивувати співробітників.

Очільник держслужби отримуватиме посадовий оклад у розмірі 188 тисяч гривень, також передбачені законодавством стимулюючі виплати, надбавки та премії.

Керівника Держліків призначать на п’ять років з можливістю повторного призначення на аналогічний термін.

Усі охочі можуть подавати свої документи до 14 лютого. Конкурс відбудеться 19 лютого.

У листопаді минулого року Кабінет міністрів України звільнив керівницю Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Наталію Гудзь. Як заявила виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, Гудзь незаконно забороняла вакцини проти туберкульозу, гепатиту В, поліомієліту, дифтерії та правця.

Згідно з повідомленням на сайті установи, основними завданнями Держлікслужби є реалізація державної політики у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, медичних виробів та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.